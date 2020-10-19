Футболисту ЦСКА Карпову диагностировали перелом носа и черепно-мозговую травму

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов сломал нос и получил травму головы в матче 11-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ) со столичным «Динамо». Об этом 18 октября сообщает пресс-служба ЦСКА.

«У Вадима Карпова диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа», — говорится в заявлении.

Ранее в воскресенье ЦСКА одержали победу в матче против «Динамо» со счетом 3:1. Карпов получил повреждение в первом тайме после столкновения с форвардом сине-белых Вячеславом Грулевым, который в итоге получил желтую карточку.

18-летний Карпов является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне он сыграл семь игр за команду.

Ранее в этот день стало известно, что сын тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова госпитализирован без сознания после травмы, полученной во время футбольного матча. Спортсмен, выступающий за «Олимп-Долгопрудный», получил удар коленом в голову.