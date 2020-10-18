Медведчук раскритиковал вопросы Зеленского украинцам

Планы президента Украины Владимира Зеленского провести в день местных выборов опрос населения — плохо состряпанная попытка манипулировать общественным мнением, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По мнению руководителя фракции в Верховной раде, поставленные перед украинцами вопросы свидетельствуют о страхе власти перед политическим провалом или о лоббировании опроса теми, кто осуществляет внешнее управление страной.

Медведчук указал, что некоторые вопросы демонстрируют невежество власти.

Например, вопрос «Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?» не даст никаких результатов, так как договор не предполагает обязанность его участников воевать за Украину.

Однако это может послужить оправданием для размещения военных баз США и Великобритании на территории Украины или для выхода из Минских договоренностей, что приведет к эскалации конфликта и потере Донбасса, отметил политик.

«Почему именно Будапештский меморандум, который касается неядерного статуса Украины? Зеленский намерен нарушить Договор о нераспространении ядерного оружия? Создать собственную атомную бомбу?» — говорится в заявлении Медведчука на сайте политсилы.

Раскритиковал он и другие вопросы, в том числе о создании свободной экономической зоны в Донбассе, отметив, размытость формулировки и отсутствие смысла в обсуждении этого на национальном уровне. Единственным правильным политик счел только один вопрос — о том, довольны ли граждане работой президента и депутатов.

Медведчук добавил, что проведение такого опроса не предусмотрено полномочиями президента, кроме того, непонятно, кем будет проводиться опрос и кто будет подводить итоги. Политик также считает, что «профанация идеи народного волеизъявления снизит доверие к институту референдумов».

Опрос пройдет 25 октября в день региональных выборов. Всего в списке будет пять вопросов.

Ранее сообщалось, что российский юморист Максим Галкин сделал пародию на Зеленского из-за предстоящего референдума. Многие украинцы шутки не оценили и раскритиковали телеведущего.