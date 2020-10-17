На Украине раскритиковали Галкина за пародию на Зеленского

Пользователи Сети с Украины разозлились на российского юмориста Максима Галкина, сделавшего пародию на украинского президента Владимира Зеленского.

16 октября телеведущий опубликовал в Instagram шуточное видео, посвященное украинскому референдуму о местных выборах. Ранее Зеленский попросить граждан ответить на «пять важных вопросов» о предстоящих выборах.

Говоря на мове, Галкин, предложил украинцам свои пять вопросов. Так, в образе Зеленского он поинтересовался, можно ли ставить в угол провинившихся депутатов, следует ли легализовать медицинский каннабис для больных политиков, стоит ли сократить население страны до 300 нардепов, надо ли поднять на международной арене вопрос о соблюдении первого закона Ньютона и можно ли ему каждый день проводить такой опрос.

Не все украинцы оценили юмор.

«А я так уважала вас и вашу семью! А вот этот бред вас лично унизил!» — возмутилась пользователь с именем Елена.

«Я тоже разочарована. Максим, шутите над своими политиками, они у вас не менее смешные», — написала daria_danilkina.

«В каком месте смеяться», — поинтересовался другой комментатор.

«Это бред», — добавил еще один пользователь.

Однако были и те, кто похвалил Галкина за хорошую пародию.

В мае Максим Галкин и его супруга певица Алла Пугачева сняли пародийный видеоролик о том, как сохранить фигуру в условиях карантина из-за коронавируса.