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Тихановскую, Колесникову и Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Представительниц белорусской оппозиции: экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую, а также Марию Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом в воскресенье, 18 октября, заявил норвежский депутат Гейр Тоскедал.

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«Оппозиционные политики Белоруссии обладают удивительным мужеством. Они устраивают мирные демонстрации, несмотря на то, что власти применяют насилие против них», ― цитирует его газета Vart Land.

Как отмечает издание, представительницы оппозиции заслуживают награду за «борьбу за честные выборы» в Белоруссии, а также вдохновление на «мирное противостояние нелегитимному режиму».

13 октября, Тихановская предъявила главе государства Александру Лукашенко ультиматум, в котором обозначила три требования оппозиции: его уход с поста главы государства, прекращение насилия на улицах страны и освобождение всех политзаключенных.

На выполнение требований Тихановская выделила 13 дней. В противном случае, заявила она, «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», а 26 октября начнется национальная забастовка предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Колесникова была задержана в Белоруссии 8 сентября. Как утверждают в госпогранкомитете республики, женщина вместе с оппозиционерами Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым предприняла попытку силового прорыва на Украину. Колесниковой инкриминируется ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии («Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности»).

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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