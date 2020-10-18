Правозащитники сообщили о задержании более 130 человек в Минске

Правозащитный центр «Весна» сообщили о задержании более 130 человек в Минске в ходе протестов, прошедших в белорусской столице в воскресенье, 10 октября. Задержанные также есть в Гомеле, Бресте, Светлогорске и других городах.

По состоянию на 21.17 в Минске задержали 138 человек. По всей стране задержали 159 человек. В минском ГУВД пока не назвали число задержанных.

В это воскресенье акция белорусской оппозиции под названием «Партизанский марш» в Минске прошла по новому маршруту. Как пишет «Газета.ру», в протестном движении приняли участие около 15 тыс. человек. Для разгона протестующих правоохранительные органы применили спецсредства, в том числе резиновые пули. В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что это было сделано после того, как агрессивно настроенная толпа бросила в служебный транспорт и правоохранителей камни.

Прокурор Минска Олег Лаврухин оценил ущерб города из-за протестов в 900 тыс. белорусских рублей ($350 тыс.).

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, массовые протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.