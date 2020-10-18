Прямой эфир
Сюжет:

Правозащитники сообщили о задержании более 130 человек в Минске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правозащитный центр «Весна» сообщили о задержании более 130 человек в Минске в ходе протестов, прошедших в белорусской столице в воскресенье, 10 октября. Задержанные также есть в Гомеле, Бресте, Светлогорске и других городах.

Суть не важно: что означает «политическое решение» о санкциях Евросоюза
Четких временных рамок для легальной процедуры у Брюсселя нет

По состоянию на 21.17 в Минске задержали 138 человек. По всей стране задержали 159 человек. В минском ГУВД пока не назвали число задержанных.

В это воскресенье акция белорусской оппозиции под названием «Партизанский марш» в Минске прошла по новому маршруту. Как пишет «Газета.ру», в протестном движении приняли участие около 15 тыс. человек. Для разгона протестующих правоохранительные органы применили спецсредства, в том числе резиновые пули. В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что это было сделано после того, как агрессивно настроенная толпа бросила в служебный транспорт и правоохранителей камни.

Прокурор Минска Олег Лаврухин оценил ущерб города из-за протестов в 900 тыс. белорусских рублей ($350 тыс.).

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, массовые протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020