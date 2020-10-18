Олейник назвал сильные стороны Гассиева

Российский боец UFC Алексей Олейник назвал сильные стороны боксера Мурата Гассиева, который 31 октября дебютирует в категории супертяжеловесов.

По его словам, российский боксер — «крепкий нокаутер». «Идет напролом, не старается обыграть по очкам. Буду надеяться, что пойдет, придавит и сделает победу на радость всем», — сказал Олейник.

Он также признался, что ему импонирует техника Гассиева, и пообещал болеть за него.

«Буду болеть за нашего парня и считаю, что вся наша страна должна болеть за своего соотечественника. Парень сделал очень много для того, чтобы выйти на такой уровень высокий», — сказал боец UFC РЕН ТВ.

Накануне боксер Федор Чудинов заявил, что Гассиев полностью восстановился после полученной им травмы. Предстоящий бой будет очень зрелищным, а россиянину дебютировать в супертяжелом весе будет удобно.

Гассиев изначально должен был выйти на ринг с американским боксером Кевином Джонсоном. Но соперник отказался от боя, заявив о проблемах с документами.

31 октября на большом боксерском турнире в Сочи Мурат Гассиев сразится за титул чемпиона по версии WBA International. На ринг с россиянином выйдет боксер из Албании Сефер Сефери.