Чудинов заявил о полном восстановлении Мурата Гассиева после травмы

Российский боксер Мурат Гассиев полностью восстановился после полученной им травмы. После длительной реабилитации и перерыва спортсмен снова готов войти в категорию супертяжеловесов. Таким мнением с РЕН ТВ поделился боксер Федор Чудинов в субботу, 17 октября.

По его словам, предстоящий бой будет очень зрелищным, а Гассиеву дебютировать в супертяжелом весе будет удобно.

«Ребята в супертяжелом весе помедленнее, Мурату это на руку будет. Ему будет легче догонять в ближней дистанции», — сказал Чудинов. Его основной упор — сила удара и тактически грамотно выстроенный бой.

31 октября на большом боксерском турнире в Сочи Мурат Гассиев сразится за титул чемпиона по версии WBA International. С ним на ринг выйдет спортсмен из Албании Сефер Сефери.

Ранее в субботу Гассиев показал фотографии, снятые на тренировках перед выходом на ринг.

Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016–2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе. 3 декабря 2016 года в Москве одержал победу над чемпионом мира по версии IBF Денисом Лебедевым.