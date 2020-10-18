Священники Кубани получили защитные костюмы для посещения больных COVID-19

Кубанские священники получили защитные костюмы, которые они будут надевать для посещения больных COVID-19. Об этом в воскресенье, 18 октября, заявили в пресс-службе Екатеринодарской епархии.

«Осенью 2020 года отделы по благотворительности и социальному служению епархий Кубанской митрополии получили несколько защитных костюмов для священников, планирующих посещать больных COVID-19. Посылка была собрана и передана Синодальным отделом по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что помимо костюмов второго класса, шапочек, перчаток, бахил и защитных масок в набор также входит Новый Завет и Псалтирь (в синодальном переводе), требный крест, очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией, набор для таинств соборования и причащения.

Кроме того, в наборе есть пакет для утилизации костюма и дезинфицирующий гель для рук. В пресс-службе добавили, что все епархии Кубанской митрополии получили по 11 костюмов.

Ранее, 13 октября, стало известно, что настоятель московского храма Иоанна Кронштадтского протоиерей Димитрий Арзуманов умер из-за осложнений на фоне COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 399 334 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 187 летальных исходов, выздоровели 1 070 575 человек.

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