Россия подготовила ноту в МИД Франции в защиту лишенной сына россиянки

Посольство России в Париже подготовило обращение в МИД Франции с требованием соблюдать права российской туристки, у которой французские службы социальной опеки отобрали шестилетнего ребенка. Об этом сообщил в воскресенье,18 октября, руководитель пресс-службы дипломатической миссии Сергей Паринов.

По его словам, посольство прилагает все усилия для соблюдения прав россиянки, несмотря на ее возможные проблемы с законами Франции, передает ТАСС. «Посольство поддерживает контакт с ней с момента ее обращения 7 октября», — заверил Паринов.

Посольство рекомендовало женщине при первой возможности возвращаться в Россию вместе с ребенком.

42-летняя жительница Печоры Жаклин Пиликина приехала со своим шестилетним сыном по туристической визе в Лион в феврале этого года. В связи с началом пандемии коронавируса россияне не смогли вернуться на родину и временно проживали в гостинице этого французского города.

7 октября французские власти забрали ребенка, когда он находится в холле отеля, и поместили в детский дом. По словам представителей общественного движения «Русские матери», «социальные службы запрещают матери встречаться с сыном и готовят для него приемную семью».

В декабре 2019 года польский суд оставил с родителями пятерых российских детей, которых у них хотели изъять в Дании.