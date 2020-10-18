Мебельный цех на площади 500 кв. м загорелся в Подмосковье

В Подмосковье возник пожар в цехе по производству мебели, огонь охватил 500 кв. м. Об этом 18 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В поселке Решетниково городского округа Клин на Лесной улице произошел пожар в административном здании на территории цеха по производству мебели», — отмечается в сообщении. Пожару присвоили второй номер сложности.

Огнем охвачен второй этаж здания, пламя перекинулось на кровлю. Сохраняется угроза перехода пожара на соседний цех.

По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал, в здании нет персонала. По данным главка, к тушению пожара привлечено 56 человек и 16 единиц техники.

Накануне в Иваново загорелся цех по производству перчаток. В результате никто не пострадал, эвакуация не проводилась.