Мебельный цех на площади 500 кв. м загорелся в Подмосковье
В Подмосковье возник пожар в цехе по производству мебели, огонь охватил 500 кв. м. Об этом 18 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В поселке Решетниково городского округа Клин на Лесной улице произошел пожар в административном здании на территории цеха по производству мебели», — отмечается в сообщении. Пожару присвоили второй номер сложности.
Огнем охвачен второй этаж здания, пламя перекинулось на кровлю. Сохраняется угроза перехода пожара на соседний цех.
По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал, в здании нет персонала. По данным главка, к тушению пожара привлечено 56 человек и 16 единиц техники.
Накануне в Иваново загорелся цех по производству перчаток. В результате никто не пострадал, эвакуация не проводилась.