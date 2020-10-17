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В Иванове загорелся цех по производству перчаток

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В цехе по производству перчаток в Иванове произошел пожар, рассказали ТАСС в МЧС России в субботу, 17 октября.

«В 07:30 мск поступило сообщение о возгорании в перчаточном цехе на улице Зверева. Происходило горение кровли на площади 700 кв. метров», — говорится в сообщении ведомства.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. В результате инцидента никто не пострадал, эвакуация не проводилась.

16 октября произошел пожар в торговом центре «Красный кит» в Мытищах. Из здания эвакуировали 2350 человек, в том числе 180 детей. Никто из сотрудников и посетителей не пострадал. Открытое горение было ликвидировано 16.15.

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