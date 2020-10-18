Прямой эфир

В Совфеде допустили начало работы обновленного Госсовета в этом году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственная дума может рассмотреть президентский законопроект о Госсовете в ноябре. После этого начнется формирование состава обновленного органа, подтвердили «Известиям» в Совете Федерации.

Неигровая площадка: чем будет заниматься Госсовет
Для определения его нового статуса примут отдельный федеральный закон

Таким образом, обновленный Госсовет может начать работу уже в 2020 году.

«Поскольку это президентский законопроект, мы постараемся очень быстро его рассмотреть и передать в верхнюю палату. Думаю, что это произойдет в первой половине ноября», — подтвердил «Известиям» ускоренный порядок принятия документа первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

По его словам, Госсовет образован указом президента 1 сентября 2000 года, но десятки лет он не был прописан в Конституции. Сейчас у него появляется другой статус, это самое важное, подчеркнул парламентарий.

Среди новаций, предложенных президентом Владимиром Путиным, — запрет на участие в работе Госсовета лиц с иностранным гражданством или видом на жительство, а также счетами и ценностями в иностранных банках.

Для решения текущих вопросов деятельности в Госсовете создается президиум, персональный состав которого определяется председателем — президентом России. Обеспечивать деятельность Госсовета будут комиссии.

Эксперты считают, что судьба обновленного Госсовета во многом будет зависеть от задач, которые ему поставят, а также от работы его аппарата.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 19 октября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020