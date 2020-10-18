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Силуанов заявил об устойчивости банковской системы России

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Российская банковская система показывает устойчивую работу. Об этом 18 октября в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» заявил глава Минфина Антон Силуанов.

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По его словам, снижается количество отзывов лицензий у банков. «Центральный банк осуществляет серьезный контроль и надзор за кредитными организациями», — подчеркнул финансист.

Как в сентябре сообщил Силуанов, правительство России одобрило сокращение расходов на вооружение и зарплаты чиновникам. Утвержденный проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предусматривает оптимизацию «незащищенных» статей расходов на 10% и сокращение госпрограммы вооружений на 5%.

В августе глава Минфина заявил, что восстановление российской экономики после отмены ограничений, введенных из-за пандемии, может пройти более динамично, чем в других странах. В июле глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что в России восстановление экономической активности может занять более полутора лет.

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