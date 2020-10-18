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Девочка вместе младшим братом в коляске упали с эскалатора в столичном ТЦ

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Маленькая девочка и ее младший брат, находившийся в коляске, упали с эскалатора в одном из торговых центров Москвы. По данному факту столичная прокуратура начала проверку, заявила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова в воскресенье, 18 октября.

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«По предварительной информации, 17 октября 2020 года несовершеннолетняя без помощи взрослых пыталась спуститься на эскалаторе с детской коляской, в которой находился еще один ребенок. В результате дети упали вниз по ступеням эскалатора», — уточнили в прокуратуре.

В ходе проверки будут оценено соблюдение руководством ТЦ требований федерального законодательства о несовершеннолетних и безопасности оказываемых услуг. Также прокуроры дадут оценку исполнению родителями детей обязанностей по их воспитанию.

Об инциденте стало известно ранее в воскресенье после публикации записи с камеры видеонаблюдения в ТЦ, на котором запечатлено происшествие. Ролик опубликовало сообщество «Афиша МСК» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что инцидент произошел в ТЦ «Мегаполис».

На кадрах видно, как две девочки пытаются закатить коляску с маленьким мальчиком на эскалатор. Когда им это удается, одна из девочек встает на движущуюся ступень позади коляски, взявшись за ее ручку. Однако удержать коляску она не смогла. Дети кубарем покатились с эскалатора. Очевидцы произошедшего бросились им на помощь.

Как отмечает РЕН ТВ, малыш в коляске и девочка являются братом и сестрой. Неизвестно, пострадали ли дети в результате падения. Где были взрослые в этот момент, неизвестно.

В мае прошлого года на эскалаторе в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге женщина случайно уронила грудного ребенка. Малышу потребовалась госпитализация.

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