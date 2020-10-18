Прямой эфир

Во Франции задержан проникший в Версальский дворец мужчина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские Парижа задержали мужчину, проникшего в ночь на 18 октября на территорию Версальского дворца. Об этом в воскресенье сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник.

Быстро спасти бистро: что ждет Францию после карантина
Парижане отказываются от масок и требуют открыть кафе

Задержание и арест произошли накануне поздно вечером. К зданию Версальского дворца мужчина приехал на такси. Водитель автомобиля позвонил в полицию и сообщил о подозрительном пассажире. На мужчине была простыня, и он считал себя королем.

Перед задержанием мужчина успел разбить застекленную дверь.

Личность мужчины установлена, ему 31 год. В прокуратуре Версаля подтвердили, что на территорию дворца проник неизвестный, однако детали инцидента не приводятся.

Представитель Версальского дворца сообщила AFP, что имущество или коллекции не пострадали.

В апреле в закрытый из-за пандемии Версальский дворец в Париже пытались проникнуть двое подростков.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020