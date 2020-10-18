Во Франции задержан проникший в Версальский дворец мужчина

Полицейские Парижа задержали мужчину, проникшего в ночь на 18 октября на территорию Версальского дворца. Об этом в воскресенье сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник.

Задержание и арест произошли накануне поздно вечером. К зданию Версальского дворца мужчина приехал на такси. Водитель автомобиля позвонил в полицию и сообщил о подозрительном пассажире. На мужчине была простыня, и он считал себя королем.

Перед задержанием мужчина успел разбить застекленную дверь.

Личность мужчины установлена, ему 31 год. В прокуратуре Версаля подтвердили, что на территорию дворца проник неизвестный, однако детали инцидента не приводятся.

Представитель Версальского дворца сообщила AFP, что имущество или коллекции не пострадали.

В апреле в закрытый из-за пандемии Версальский дворец в Париже пытались проникнуть двое подростков.