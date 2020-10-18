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Россиян из групп риска по COVID-19 призвали избегать контактов с питомцами

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Гражданам из группы риска стоит избегать тесного контакта с домашними питомцами. Такая рекомендация появилась на официальном сайте мэра Москвы в воскресенье, 18 октября.

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«Если нет возможности передать кому-то питомца, необходимо тщательно соблюдать правила гигиены и использовать маску», — говорится в сообщении.

При этом портал отмечает, что Всемирная организация по охране здоровья животных Международного эпизоотического бюро заявляет, что подтвержденной информации о заболевании животных, в том числе кошек и собак, нет. Также нет и данных о передаче вируса от питомцев к человеку и обратно.

Россельхознадзор в середине сентября анонсировал запуск производства вакцины для животных от COVID-19. О том, что ученые из подведомственного министерству Федерального центра охраны здоровья животных разрабатывают вакцину для животных от коронавируса, стало известно в июле 2020 года.

В конце мая в Нидерландах был зафиксирован первый случай передачи вируса от норки человеку. Спустя несколько дней в России выявили первый случай заболевания COVID-19 у кошки. После этого пятилетнее животное поместили на карантин. Ученые из США и Японии в ходе лабораторных исследований выяснили, что кошки легко заражаются коронавирусом и могут инфицировать своих сородичей.

В апреле в Россельхознадзоре также сообщали о риске заражения коронавирусом кошек и собак в результате контакта с больными COVID-19 людьми.

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