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Собянин заявил о нехватке рабочих в городских службах Москвы

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Снижение количества мигрантов в Москве привело к нехватке рабочих в городских службах столицы. Об этом 18 октября заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Есть проблема с тем, что в Москве намного меньше стало мигрантов — процентов на 40, по отдельным оценкам. Это влияет на рынок труда, особенно на те должности, которые заняты временно, на уборку снега. Это ручной труд: лопата, метла, лом. Не все москвичи готовы работать на таких работах», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин полагает, что, несмотря на это, в городе не будет проблем с уборкой улиц в Москве в зимний период. Эту задачу планируется решить путем привлечения людей из регионов и механизации работ.

Ранее, 20 июля, замглавы Минстроя России Никита Стасишин заявил, что на стройках в стране наблюдается дефицит рабочей силы, что может стать «неожиданным тормозом» для отрасли. По его мнению, с оттоком трудовых мигрантов из России люди, у которых сейчас нет работы, могли бы пойти на стройку, однако делают это неохотно. Он подчеркнул, что именно по этой причине трудно нарастить темпы строительства в Москве и области.

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