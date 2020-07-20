В Минстрое обеспокоились дефицитом рабочих на стройках в России

На российских стройках наблюдается дефицит рабочей силы, что может стать «неожиданным тормозом». Об этом в понедельник, 20 июля, заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

«У нас сегодня есть дефицит рабочей силы. Мне кажется, это может стать достаточно неожиданным тормозом в скорости выхода новых площадок в стройку», ― отметил он в ходе заседания совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

По мнению Стасишина, с оттоком трудовых мигрантов из России люди, у которых сейчас нет работы, могли бы пойти на стройку, однако делают это неохотно. Он подчеркнул, что именно по этой причине трудно нарастить темпы строительства в Москве и области.

Ранее, 16 июля, президент России Владимир Путин заявил, что в стране вырос уровень безработицы, в центрах занятости зарегистрировано порядка 3 млн человек.

В конце июня министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что доля официально зарегистрированных безработных, которые потеряли работу на фоне пандемии коронавирусной инфекции, составила 25%.

При этом 47% официально зарегистрированных безработных не работают давно или никогда не были наемными сотрудниками. Всего с конца марта этого года, по словам министра, были уволены 3,7 млн граждан страны. Обратно на работу были приняты 3,036 млн россиян.