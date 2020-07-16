Путин рассказал о росте безработицы в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране вырос уровень безработицы, в центрах занятости зарегистрировано порядка 3 млн человек. Об этом он сказал в четверг, 16 июля, на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

«Конечно, у нас безработица подросла в гораздо меньшем объеме, чем в некоторых других странах, но всё-таки она подросла», ― сказал глава государства.

Он отметил, что многие предприятия и компании уже вернулись к нормальному режиму работы. Однако численность безработных всё равно остается высокой.

7 июля премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий безработным в течение лета.

В конце июня министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что доля официально зарегистрированных безработных, которые потеряли работу на фоне пандемии коронавирусной инфекции, составила 25%.

При этом 47% официально зарегистрированных безработных не работают давно или никогда не были наемными сотрудниками. Всего с конца марта этого года, по словам министра, были уволены 3,7 млн граждан страны. Обратно на работу были приняты 3,036 млн россиян.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В связи с распространением инфекции в России и других странах мира многие предприятия и компании были вынуждены приостановить свою работу. Позже ограничения начали постепенно снимать.

По данным на 16 июля, в России выявлено 752 797 случаев заболевания COVID-19. 531 692 пациентов удалось вылечить, 11 937 человек умерли.

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