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Трамп ошибочно назвал президента Франции Макрона премьер-министром

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Американский лидер Дональд Трамп оговорился, назвав президента Франции Эммануэля Макрона премьер-министром. Данную неточность он допустил 17 октября на встрече со сторонниками в штате Мичиган во время своего рассказа о выходе из Парижского соглашения по климату.

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«А знаете, что еще я остановил? Парижское соглашение по климату. Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела с соглашением? Дела у них идут не очень», — цитирует Трампа телеканал France24.

Франция является президентско-парламентской республикой. Ею руководит президент, который, в свою очередь, назначает главу правительства страны. В июле 2020 года Макрон назначил премьер-министром республики Жана Кастекса.

В 2017 году Трамп решил прекратить участие США в Парижском соглашении по климату, подчеркнув, что это сотрудничество не отвечает экономическим интересам страны. Кроме того, политик неоднократно ставил под сомнение теорию глобального потепления климата.

10 августа Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что эпидемия испанки, бушевавшая в мире с 1918 по 1920 год, возможно, положила конец Второй мировой войне.

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