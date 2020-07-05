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Бывший премьер-министр Франции переизбран на пост мэра Гавра

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Фото: Global Look Press/JB Autissier via www.imago-image
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Бывший французский премьер-министр Эдуар Филипп был переизбран на должность мэра города Гавр, расположенного на севере страны. Об этом пишет в воскресенье, 5 июля, издание Le Monde.

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За его кандидатуру проголосовали 47 из 59 членов местного муниципального совета. Филипп, как отмечается, ранее уже был мэром Гавра с 2010 по 2017 год. Население этого портового города составляет 170 тыс. человек.

3 июля, будучи председателем правительства Франции, Филипп подал в отставку. Отмечалось, что он продолжит вести текущие дела до назначения нового правительства. Ему на замеру президент французской республики Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса, отметив, что Филипп был предан своей работе, которую выполнял в течение трех лет.

Церемония вступления в должность Кастекса прошла в этот же день в Матиньонском дворце. Теперь новый премьер должен сформировать правительство.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, поздравил своего новоиспеченного коллегу с назначением.

Кастекс до этого занимал должность мэра города Прад (юг Франции). В апреле ему было поручено руководить процессом выхода страны из режима самоизоляции.

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