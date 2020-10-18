Прямой эфир

В Бурятии задержан подозреваемый в убийстве трех человек и поджоге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в убийстве трех человек и поджоге квартиры. Им оказался 36-летний рецидивист, который ранее отбывал срок за разбой, сообщила 18 октября официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сезон охоты: почему осенью растет количество преступлений
Душевные болезни становятся причиной кровавых драм

15 октября в ходе тушения пожара в квартире двухэтажного дома на улице Денисова были обнаружены тела трех человек — 54-летней женщины, ее 35-летнего сына и мужчины 35 лет.

«Предварительно установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время бытового конфликта ударил кухонным ножом трех человек, после чего поджег мебель в квартире, чтобы скрыть следы, и скрылся», — цитирует Ирину Волк ТАСС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

17 октября в украинском городе Николаев в результате семейной ссоры муж выстрелил супруге в голову из травматического пистолета, она находится в реанимации в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, мужчина признался, что только хотел напугать супругу пистолетом и выстрелил случайно.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020