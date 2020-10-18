В Бурятии задержан подозреваемый в убийстве трех человек и поджоге

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в убийстве трех человек и поджоге квартиры. Им оказался 36-летний рецидивист, который ранее отбывал срок за разбой, сообщила 18 октября официальный представитель МВД Ирина Волк.

15 октября в ходе тушения пожара в квартире двухэтажного дома на улице Денисова были обнаружены тела трех человек — 54-летней женщины, ее 35-летнего сына и мужчины 35 лет.

«Предварительно установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время бытового конфликта ударил кухонным ножом трех человек, после чего поджег мебель в квартире, чтобы скрыть следы, и скрылся», — цитирует Ирину Волк ТАСС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

17 октября в украинском городе Николаев в результате семейной ссоры муж выстрелил супруге в голову из травматического пистолета, она находится в реанимации в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, мужчина признался, что только хотел напугать супругу пистолетом и выстрелил случайно.