На Украине мужчина выстрелил в супругу и не пускал к ней медиков

В украинском Николаеве в результате семейной ссоры муж выстрелил супруге в голову из травматического пистолета, она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает 17 октября телеканал ТСН.

Отмечается, что муж сам вызвал бригаду скорой помощи, однако позже отказался подпускать к пострадавшей медиков. Оказать помощь женщине удалось после того, как на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

«У мужчины был в руках предмет, похожий на оружие. Патрульные применили к нему средства физического воздействия и надели наручники. Пострадавшую передали врачам скорой», — сообщил представитель местной полиции Виталий Душко.

Позже женщину прооперировали, она продолжает находиться в реанимации в тяжелом состоянии, однако ее жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел в общежитии, причем соседи признались, что выстрела не слышали. По их словам, пара выглядела благополучной, однако причиной недовольства могли послужить отъезды женщины на заработки за границу. Это, как отметили соседи, не нравилось мужу, и он запил.

Один из очевидцев рассказал, что слышал, как мужчина объяснял правоохранителям, что только хотел напугать супругу пистолетом и выстрелил случайно.

17 октября московские следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц после обнаружения в столичной квартире на улице Привольной двух тел. Как пишет РЕН ТВ, 32-летняя женщина на почве ревности сначала застрелила из травматического пистолета своего 35-летнего сожителя, после чего покончила с собой.