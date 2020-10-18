Антонов оценил возможность новых санкций США против России

Посол России в США Анатолий Антонов 18 октября допустил введение ограничительных мер против Москвы со стороны Вашингтона.

Так он ответил на слова советника по национальной безопасности американского президента Роберта О'Брайена, который заявил, что в РФ почти не осталось того, что можно подвергнуть санкциям.

«Нет никаких гарантий, что в понедельник с утра, хочется верить, что в воскресенье они этого не будут делать, не будет введена какая-то новая очередная серия санкций против Российской Федерации, против ее граждан», — сказал Антонов в эфире «Первого канала».

По ее словам, России «не за что оправдываться» перед западными странами, поскольку Москва реализует «понятную, очевидную и прагматичную внешнюю политику».

16 октября Вашингтон поддержал решение Брюсселя о наложении санкций на россиян, которых ЕС считает причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.

А месяцем ранее США расширили санкционные списки. В них попали восемь выходцев из России, а также там оказались семь организаций из РФ и Финляндии.

Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Штаты впали в так называемую санкционную зависимость, и другие страны мира не одобряют такую тенденцию.