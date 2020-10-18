Врач рассказала о наиболее полезном хлебе

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, какой хлеб наболее полезен для здоровья, и как правильно его выбрать.

По словам эксперта, предпочтение стоит отдавать цельнозерновому хлебу. Именно в нем больше всего витаминов и микроэлементов.

«Чем серее хлеб, чем он грубее, тем в нём больше всего оболочки... А в оболочке как раз есть микроэлементы, витамины группы В, которые влияют на нервную систему. Если мы едим белый батон — мы ничего не получаем, кроме пустых углеводов, потому что сахар. А если мы едим цельнозерновой, ржаной, бородинский, любой другой — есть вероятность получения витаминов группы В и клетчатки»,— сказала она в эфире радио «Говорит Москва» 17 октября.

При выборе хлеба стоит ознакомиться с указанным на упаковке составом. Так, в ржаном хлебе ржаная мука стоит на втором месте, а пшеничная на первом. При этом сахар в качественном хлебе должен быть как можно дальше от начала перечисления ингредиентов. Дианова отметила, что иногда из-за ржаного хлеба может быть изжога и вздутие, это объясняется наличием молочно-кислых бактерий в закваске.

Необходимо обращать внимание и на специфические запахи хлеба, отметила Дианова. Если пахнет слишком сильно кислым, дрожжами, то такой хлеб не стоит брать.

Ранее а диетолог Светлана Незванова назвала необходимые в зимний период витамины. По ее словам, восполнять недостаток тех или иных элементов следует через продукты питания и правильно подобранный рацион.