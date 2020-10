В ОБСЕ приветствовали гуманитарное перемирие в Карабахе

Албанское председательство в ОБСЕ 17 октября поддержало достигнутое Арменией и Азербайджаном гуманитарное перемирие в Карабахе.

«Председательство Албании в ОБСЕ приветствует гуманитарное перемирие в рамках конфликта в Нагорном Карабахе, подтвержденное министерствами иностранных дел Армении и Азербайджана», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

В организации отметили необходимость в стабильности как в регионе, так и в процессе работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Albanian @OSCE Chairmanship welcomes the humanitarian truce in #NagornoKarabakh conflict context, confirmed by @MFAofArmenia & @AzerbaijanMFA.



We need stability, both on ground & in the process led by the Minsk Group Co-Chairs. #Albania2020🇦🇱 pic.twitter.com/O9XRvURAbv