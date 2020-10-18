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В ОБСЕ приветствовали гуманитарное перемирие в Карабахе

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Албанское председательство в ОБСЕ 17 октября поддержало достигнутое Арменией и Азербайджаном гуманитарное перемирие в Карабахе.

«Председательство Албании в ОБСЕ приветствует гуманитарное перемирие в рамках конфликта в Нагорном Карабахе, подтвержденное министерствами иностранных дел Армении и Азербайджана», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

В организации отметили необходимость в стабильности как в регионе, так и в процессе работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В полночь 18 октября по местному времени в Нагорном Карабахе вступило в силу гуманитарное перемирие. Договоренность о нем была достигнута ранее в субботу.

В МИД Армении и Азербайджана подчеркнули, что решение принято, исходя из призыва к прекращению огня сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, Франции и США).

Ранее, 9 октября, по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако перемирие не соблюдалось.

27 сентября в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике обострился конфликт Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Боевые действия продолжаются до сих пор.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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