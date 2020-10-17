Макрон поприветствовал перемирие между Арменией и Азербайджаном

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 17 октября, поприветствовал гуманитарное перемирие между Арменией и Азербайджаном в зоне карабахского конфликта.

«Президент Республики приветствует гуманитарное перемирие, объявленное сегодня вечером совместно Арменией и Азербайджаном после французского посредничества, проведенного в последние дни и часы в координации с сопредседателями Минской группы», ― цитирует «РИА Новости» коммюнике французского лидера.

Также Макрон подчеркнул, что это прекращение огня должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами.

Перемирие вступает в силу в полночь 18 октября (17 октября 23:00 мск). В министерствах иностранных дел Армении и Азербайджана отметили, что такое решение было принято в соответствии с заявлением президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. Лидеры осудили эскалацию насилия в регионе, выразили соболезнования семьям погибших и призывали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.