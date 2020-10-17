Минздрав заявил об отсутствии дефицита противовирусных лекарств

Система маркировки лекарств не фиксирует в России дефицита противовирусных препаратов. Об этом говорится в субботу, 17 октября, в сообщении на сайте Минздрава страны.

«На фоне пандемии COVID-2019 Минздрав ведет постоянный мониторинг в системе маркировки наличия противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных препаратов, в том числе используемых для лечения новой коронавирусной инфекции», — объяснили в ведомстве. В некоторых регионах отмечается ажиотажный спрос на противовирусные средства в аптеках, лечебные учреждения дефицита лекарств не испытывают, подчеркнули в Минздраве.

По данным на 8 октября, только в обороте находилось около 290 тыс. упаковок маркированных препаратов с действующим веществом фавипиравир, 730 тыс. — лопинавир+ритонавир, 9,2 млн — азитромицин, 8,7 млн — умифеновир.

Министерство здравоохранения, Росздравнадзор и оператор системы маркировки оперативно реагируют на обращения участников оборота и пациентов для обеспечения стабильности лекарственного обеспечения.

Накануне Минздрав зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарства от COVID-19. Так, упаковка «Авифавира» в дозировке 200 мг и количестве 10 шт. будет стоить 1 тыс. рублей, 40 шт. — 4 тыс. рублей, 50 шт. — 5 тыс. рублей.

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