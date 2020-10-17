Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили реализацию ОПЕК+

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом в субботу, 17 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили ход реализации сделки ОПЕК+ и подчеркнули обоюдную готовность к тесной координации для поддержания стабильности на рынке энергоносителей.

Также собеседники обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции, в частности перспективы использования российской вакцины «Спутник V» в Саудовской Аравии.

Вместе с этим они условились продолжать контакты между странами на различных уровнях.

Предыдущий телефонный разговор между Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии состоялся 13 октября. Тогда стороны переговоров также обменялись мнениями по текущей ситуации на мировых рынках энергоносителей и подчеркнули важность совместной работы, в том числе в формате ОПЕК+.

Стороны позитивно оценили уровень двусторонних отношений, а также выразили обоюдную готовность к дальнейшему развитию сотрудничества между странами.

В марте страны — участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти, после этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.

Новую сделку для стабилизации ситуации на рынке углеводородов странам — участницам ОПЕК+ удалось согласовать в апреле.

17 сентября министр энергетики России Александр Новак заявил о выполнении странами ОПЕК+ в августе соглашения по сокращению добычи нефти более чем на 100% даже после перехода на второй этап сокращений.