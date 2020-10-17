Генсек НАТО осудил убийство учителя истории во Франции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил жестокое убийство учителя истории во Франции. Об этом он написал 17 октября на своей странице в Twitter.

«Мои глубочайшие соболезнования его семье и французскому народу», — отметил он. По словам Столтенберга, НАТО поддерживает Францию в борьбе с терроризмом.

Нападение на Самуэля Пати произошло накануне. 16 октября преступник обезглавил учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемого нападавшего застрелили полицейские в соседней коммуне.

Человек, подозреваемый в убийстве учителя под Парижем, родился в Москве, заявила прокуратура столицы Франции. Гражданин России чеченской национальности имел статус беженца.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят».

В рамках расследования полиция задержала девять человек.