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РФПИ и Dr. Reddy’s получили одобрение на исследования вакцины «Спутник V» в Индии

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (Dr. Reddy’s) получили разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индии. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий» 17 октября.

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«В стране будут осуществлены многоцентровые, рандомизированные контролируемые исследования, которые будут включать испытания на безопасность и иммуногенность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что РФПИ и Dr. Reddy’s достигли соглашения о проведении испытаний вакцины в Индии в сентябре нынешнего года. В рамках этих договоренностей РФПИ поставит более 100 млн доз вакцины после получения одобрения от регулирующих органов Индии.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Регистрация первой в стране и мире вакцины под названием «Спутник V» завершилась 11 августа. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи.

По данным на 17 октября, в России с начала распространения инфекции выявлено 1 384 235 случаев COVID-19, скончались 24 002 человека, выздоровели 1 065 199 пациентов.

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