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Глава Выборгского района Ленобласти задержан за мошенничество на 700 млн рублей

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Глава администрации Выборгского района задержан по подозрению в многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Ленинградской области в субботу, 17 октября.

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« <…> по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.4 ст.159 УК РФ), задержан глава администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области», — уточнили в ведомстве.

По данным следователей, чиновник вместе с председателем комитета финансов администрации района и другими подельниками обманным путем вывели на счета подконтрольных юридических лиц более 700 млн рублей из местного бюджета. Эти деньги были выделены по поддельным документам с ложными сведениями о якобы выполненных работах по капитальному и текущему ремонту заданий и помещений Выборга.

В действительности эти работы никогда не проводились, а чиновник с сообщниками, по данным ведомства, организовали их оплату, обманув подчиненных. После того, как деньги были переведены, подозреваемые разделили их между собой.

В рамках возбужденного по данному факту уголовного дела следователи совместно с полицейскими провели обыски по месту жительства и работы главы района.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и соучастники преступления.

28 сентября депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко задержали и этапировали в Москву. Кроме того, в его доме прошел обыск. По данным следствия, Левченко причастен к хищению денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Речь идет о более чем 185 млн рублей.

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