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СКР опубликовал видео с задержанным сыном экс-губернатора Иркутской области

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Следственный комитет России (СКР) 28 сентября обнародовал видео с задержанным сыном экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко — депутатом заксобрания региона Андреем Левченко.

В ролике продемонстрировано, как проводятся обыски в доме Левченко, следователи рассказывают ему о порядке их проведения, пишет «Газета.ру».

По данным следствия, в феврале прошлого года СКР возбудил уголовное дело о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. В рамках данного дела обвинение уже было предъявлено директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку.

Позднее в ходе расследования также установлена причастность к совершению этого преступления Андрея Левченко. Следствие полагает, что депутат совместно с Хамуляком заключил с зарубежной компанией договор на поставку лифтового оборудования в Иркутск на общую сумму более 167 млн рублей. Средства были предоставлены Фондом капитального ремонта.

Затем фигуранты дела создали еще одну компанию, с помощью которой необоснованно увеличили стоимость ремонтных работ до 319,6 млн рублей. СКР отмечает, что Левченко и Хамуляк причинили Иркутской области ущерб в особо крупном размере — более чем на 185 млн рублей.

Согласно последним данным, Левченко будет этапирован в Москву и в столице будет принято решение об избрании меры пресечения.

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