Сына экс-губернатора Иркутской области этапируют в Москву

Депутат законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко, которого ранее 28 сентября задержали по обвинению в мошенничестве, будет этапирован в Москву. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщили «РИА Новости».

Отмечается, что это должно произойти с высокой долей вероятности. В связи с подобным положением дел вопрос об избрании Левченко меры пресечения также может решаться в Москве.

Ранее в этот день сообщалось, что главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России установило причастность Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере.

По данным следствия, Левченко причастен к мошеннической схеме с поставками лифтового оборудования в Иркутск на деньги Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

СК отмечает, что Левченко и второй фигурант дела директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк, которому обвинения были предъявлены ранее, причинили Иркутской области ущерб в особо крупном размере — более чем на 185 млн рублей. Ранее в доме Андрея Левченко, а также по месту его работы и у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко — прошли обыски.