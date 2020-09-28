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Депутата заксобрания Иркутской области Левченко уличили в мошенничестве
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Депутата заксобрания Иркутской области Левченко уличили в мошенничестве

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Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России установило причастность депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в феврале 2019 года СК РФ возбудил уголовное дело о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. В рамках данного дела обвинение уже было предъявлено директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку.

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Позднее в ходе расследования также установлена причастность к совершению этого преступления Андрея Левченко. Следствие полагает, что депутат совместно с Хамуляком заключил с зарубежной компанией договор на поставку лифтового оборудования в Иркутск на общую сумму более 167 млн рублей. Средства были предоставлены Фондом капитального ремонта.

Затем фигуранты дела создали еще одну компанию, с помощью которой необоснованно увеличили стоимость ремонтных работ до 319,6 млн рублей. В результате, злоумышленники предоставляли в фонд документацию, в которой содержалась заведомо завышенная стоимость оборудования и ремонта по контракту.

СК отмечает, что Левченко и Хамуляк причинили Иркутской области ущерб в особо крупном размере — более чем на 185 млн рублей. На данный момент Левченко задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ранее в его доме, а также по месту работы, в том числе у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко — прошли обыски.

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