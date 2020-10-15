Не без вины виноваты: в «МИП-Строй № 1» выявлено полсотни нарушений ТК

Басманная межрайонная прокуратура города Москвы выявила почти полсотни нарушений при массовых увольнениях строителей Национального космического центра им. Хруничева (НКЦ). Прокуратура потребовала от гендиректора ООО «МИП-Строй № 1» (дочерней компании крупного столичного застройщика «Мосинжпроект», контролируется мэрией Москвы) в течение месяца устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. С документом ознакомились «Известия». Ранее Роструд тоже начал надзорные мероприятия после шести обращений от работников «МИП-Строй № 1» о невыплате зарплаты в госинспекцию в Москве. Свои проверки по признакам мошенничества и незаконного увольнения строителей компании ведет и Следственный комитет, говорит источник «Известий» в правоохранительных органах.

Полсотни нарушений

Представление прокурора об устранении нарушений адресовано руководителю «МИП-Строй № 1» Константину Маслакову 23 сентября. С документом ознакомились «Известия».

«В ходе проверки выявлены грубые нарушения ст. 193 ТК РФ в отношении 49 работников <…> Таким образом, руководством ООО «МИП-Строй № 1» грубо нарушено действующее трудовое законодательство, ущемлены трудовые права и интересы работников», говорится в представлении.

Прокуратура потребовала устранить нарушения, привлечь виновных к дисциплинарной ответственности и в месячный срок отчитаться о принятых мерах.

Не без вины виноваты Строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ) Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В столичной прокуратуре и в «МИП-Строй № 1» на момент публикации на запросы «Известий» не ответили.

Деятельность строительной компании также проверяет Следственный комитет РФ, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. Мероприятия начаты по признакам преступления по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество») и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата зарплаты»). Если нарушения подтвердятся, может быть возбуждено уголовное дело.

Справка «Известий» «МИП-Строй № 1», по данным СПАРК, является дочерней структурой «Мосинжпроекта», инжинирингового холдинга, на 100% принадлежащего правительству Москвы. Компания выступает оператором строительства метрополитена, транспортно-пересадочных узлов в столице, генпроектировщиком и техзаказчиком крупнейших дорожных объектов. Она создает Национальный космический центр в Москве, а также участвовала в возведении инфекционных госпиталей в Коммунарке, парка «Зарядье», стадиона «Лужники» к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Первая проверка (по признакам мошенничества) связана со строительством электродепо «Саларьево», подрядными работами по которому занимался «МИП-Строй № 1». По информации источника в правоохранительных органах, «Московский метрополитен» и «Мосинжпроект» 27 сентября 2013 года заключили контракт на выполнение комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объектов метрополитена «под ключ». В него вошло исполнение функций технического заказчика, проектно-изыскательские работы, разработка проектной и рабочей документации, строительно-монтажные работы и поставка оборудования. По контракту «Московский метрополитен» перевел «Мосинжпроекту» более 3 млрд рублей.

Не без вины виноваты Строительство станции Саларьево Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Затем, 11 апреля 2017 года «Мосинжпроект» заключил договор с «МИП-Строй № 1» на строительно-монтажные работы на сумму 1,17 млрд рублей. Вместе с «МИП-Строй №1» в строительстве также были задействованы ООО «Спецбурстрой» и АО «Казанский Гипронииавиапром». После выполнения работ выяснилось, что один из участков подпорной стены выполнен с многочисленными нарушениями требований проектной и исполнительной документации, в том числе отсутствуют не менее 100 двутавров, общая стоимость которых составляет более 10 млн рублей. В пресс-службе «Московского метрополитена» «Известиям» сказали, что знают о ситуации, но за подробностями просили обратиться к правоохранительным органам.

Вторая проверка СК начата по факту невыплаты работникам «МИП-Строй № 1» заработной платы. Ранее, как писали «Известия», за два с половиной месяца написать заявления об уходе были вынуждены почти 800 сотрудников. Пять уволенных работников из руководящего состава обратились в суд, еще шесть подали жалобы в трудовую инспекцию.

В пресс-службе Роструда «Известиям» подтвердили, что в госинспекцию труда в Москве поступило шесть обращений работников «МИП-Строй № 1» по вопросам оплаты труда.

Массовые увольнения в строительной компании начались после прихода в этом году на пост гендиректора головной компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова и его команды, рассказывал «Известиям» юрист Александр Бурчук, представляющий интересы потерявших места сотрудников.

Спустя неделю после публикации «Известий» об увольнении почти 800 человек заместитель гендиректора по строительству гражданских объектов «Мосинжпроект» Тагир Галимов заявил, что на стройке в две смены работают около 720 сотрудников. По его словам, все строительно-монтажные работы по созданию национального космического центра должны быть закончены в конце 2022 года, а в 2023-м комплекс планируют открыть. НКЦ в 2019 году поручил создать президент Владимир Путин.

Дисциплинарные взыскания

Сам факт практически незаконного увольнения 799 работников говорит о том, что в организации массово, грубо и систематические нарушались трудовые права, считает заместитель председателя коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. Все эти работники вправе обратиться в суд по поводу восстановления на работе и выплаты зарплаты за всё время вынужденного прогула, считает юрист.

Не без вины виноваты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Прокуратура выявила нарушения сроков выплат (ст. 140 ТК РФ) и порядка дисциплинарных взысканий (ст. 193 ТК РФ), объяснил владелец «Катков и партнеры» Павел Катков. Но это не поможет ни восстановить сотрудников на работе, ни добиться полных выплат для них. Всё, чего требует прокуратура — это привлечь к ответственности виновных. Предписание адресовано гендиректору, который этих работников и увольнял, указал Павел Катков.

Скорее всего, руководитель компании привлечет к дисциплинарной ответственности кадровиков или бухгалтера. Это будет выглядеть как формальный выговор, чтобы отчитаться перед прокуратурой о принятых мерах, считает управляющий партнер юридической фирмы Axis Pravo Алексей Сулин. Хотя совершенно очевидно, что в этом деле была не случайная оплошность, а систематические нарушения, которые проводились с ведома или прямого указания первого лица, говорит юрист.

Проблема еще и в том, что в суде нужно доказать, что премия являлась частью зарплаты и ее должны были выплатить при увольнении, добавил адвокат Александр Титов.

Не без вины виноваты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В случае грубых нарушений законодательства, в том числе повторных, надзорные органы вправе обратиться в суд для привлечения руководителя организации к административной ответственности по ст. 3.11 КоАП РФ, говорит Александр Бурчук. Кодекс предусматривает административную ответственность руководителя за выявленные прокуратурой грубейшие нарушения трудового законодательства — от предупреждения до крупных штрафов, если в ходе проверки не будут установлены признаки уголовно наказуемых деяний. Гендиректору может грозить запрет занимать руководящие должности на срок от шести месяцев до трех лет.