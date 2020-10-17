В России создадут «бьющий по генам» препарат от коронавируса

В мире пока нет специфического лекарства от коронавирусной инфекции, которое бы прицельно на генном уровне останавливало размножение вируса, но Россия над ним уже работает, рассказал главный иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов.

По его словам, эффективность вакцины от COVID-19 будет ясна через полгода, а эффективного лекарства от коронавируса пока нет. В связи с этим гражданам следует соблюдать меры предосторожности, рекомендованные Минздравом: носить маски, перчатки, держать дистанцию.

«Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он пока еще на доклинической стадии. Пока нет специфического лекарства, нужно делать то, что нам рекомендует Минздрав», — цитирует Хаитова 17 октября пресс-служба министерства здравоохранения.

Также специалист рассказал, что ослабленный иммунитет усугубляет течение коронавируса и повышает риск смерти. Хаитов рекомендовал вести здоровый образ жизни и сделать прививку от гриппа, так как в осенний период опасность представляет не только COVID-19.