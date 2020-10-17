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В Минздраве рассказали о главном риске для здоровья и жизни при коронавирусе

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Ослабленный иммунитет — главный риск для здоровья и жизни при коронавирусе, заявил главный иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов.

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«Как в случае с другими заболеваниями, так и с коронавирусной инфекцией, совершенно очевидно, что если иммунная система в порядке и нормально функционирует, то люди, либо не болеют, либо легко переносят болезнь. Накопленный опыт показывает, что тяжело болели или умирали от коронавирусной инфекции, люди со слабой иммунной системой, иммунодефицитом», — цитирует Хаитова пресс-служба Минздрава 17 октября.

Среди факторов, ослабляющих иммунитет академик назвал стресс, хронические инфекции, опухоли, ожоги. Свидетельствовать об ослаблении иммунной системы могут частые простуды.

Медик отметил, что в осенний период здоровье людей подвергается особенному риску, так как начинается сезон гриппа, ОРВИ и других вирусов, и рекомендовал всем обязательность сделать прививку от гриппа.

Хаитов отметил, что от COVID-19 пока эффективного лекарства нет, а вакцины завершают третью стадию испытаний, поэтому пока следует быть особенно осторожными и соблюдать рекомендации врачей.

«Маски, перчатки и избегать мест скопления людей. 90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию... Здоровый образ жизни и соблюдение карантинных мер, которые рекомендованы — вот что я советую гражданам нашей страны, чтобы сбить эту волну», — добавил он.

16 октября бывший главный санитарный врач России, депутат ГД Геннадий Онищенко развеял главные мифы о коронавирусе. Специалист прокомментировал утверждения о бесполезности масок, об отсутствии эпидемии коронавируса и о том, что инфекция не страшна молодым людям.

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