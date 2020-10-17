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Киев объяснил отказ закреплять в конституции особый статус Донбасса

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Закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции — худший путь, так как ведет к потери суверенитета Украины, заявил вице-премьер по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Алексей Резников.

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В интервью хорватскому изданию N1 15 октября политик рассказал, что «особый статус» для Донбасса Киев воспринимает по-своему.

«Специальный статус это, по сути, рабочее обозначение закона «Об особенностях местного самоуправления». Мы точно не будем говорить о включении особого статуса в конституцию. Потому что это худший путь, это путь федерализации и потери суверенитета Украины», — сказал Резников.

По его словам, Киев воспринимает такой статус как особые экономические условия для данного региона, льготные условия для бизнеса, децентрализацию.

Для начала «экономическое чудо» с привлечением инвестиций и создания зон опережающего развития украинские власти планирует сделать на подконтрольной Киеву территории Донбасса, а затем распространить начинание на самопровозглашенные ДНР и ЛНР в случае их возвращения.

Также Резников отметил, что жители неподкотнрольных регионов Донбасса считают себя русскими и имеют российские паспорта. Вице-премьер пообещал им свободу выбора после возвращения под контроль Киева — остаться или уехать.

В сентябре источники в МИД РФ заявили, что отказ украинской стороны прописывать в конституции страны особый статус Донбасса, как того требуют Минские соглашения, означает нежелание Киева достигнуть нормального урегулирования ситуации в регионе.

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