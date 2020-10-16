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Ереван направил в Москву военных для встречи с делегацией Азербайджана

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По инициативе российской стороны Армения направила в Москву делегацию военных для встречи с представителями минобороны Азербайджана, однако Баку отказался от аналогичных действий, заявила 16 октября пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян.

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По ее словам, стороны должны были обсудить механизм контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

«Ереван позитивно отреагировал на инициативу РФ и отправил в Москву представителей Минобороны... но, по нашим данным, Баку не направил своих представителей на эту встречу», цитирует ее ТАСС.

По мнению Еревана, действия Баку свидетельствуют об отказе от соглашения, достигнутого в Москве, и от инициативы России.

Эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике началась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в наступлении и начале обстрелов.

9 октября в Москве состоялись переговоры двух стран, длившиеся более 11 часов. Результатом стали договоренности о прекращении огня, обмене пленными и погибшими.

Однако к настоящему моменту обстрелы территории Карабаха продолжаются. Армения и Азербайджан возлагают ответственность за нарушение перемирия друг на друга.

Конфликт из-за Карабаха начался в 1988 году. Тогда автономия, в которой проживало большинство армян, заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного противостояния в период с 1992 по 1994 год, Баку утратил контроль над регионом, но не прекратил считать его своим.

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