Прямой эфир

Ракетный удар нанесли по Израилю из сектора Газа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одна ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщила пресс-служба израильской армии в своем Twitter.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Незадолго до атаки израильские военные распространили предупреждение о возможном ракетном ударе.

Последний раз ракеты из сектора Газа по Израилю были выпущены 5 октября.

До этого в середине сентября сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля атаковали позиции палестинских радикалов в секторе Газа в ответ на ракетные удары.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина претендует на восточную часть города.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020