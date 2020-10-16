Ракетный удар нанесли по Израилю из сектора Газа

Одна ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщила пресс-служба израильской армии в своем Twitter.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Незадолго до атаки израильские военные распространили предупреждение о возможном ракетном ударе.

Последний раз ракеты из сектора Газа по Израилю были выпущены 5 октября.

До этого в середине сентября сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля атаковали позиции палестинских радикалов в секторе Газа в ответ на ракетные удары.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина претендует на восточную часть города.