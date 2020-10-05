Из сектора Газа нанесен ракетный удар по Израилю

С территории сектора Газа был нанесен ракетный удар по Израилю. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщила пресс-служба израильской армии в своем Twitter.

Ракета была выпущена в понедельник вечером. О пострадавших не сообщается.

Ранее, 16 сентября, сообщалось, что Военно-воздушные силы Израиля атаковали позиции палестинских радикалов в секторе Газа в ответ на ракетные удары.

18 августа в армии Израиля заявили, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракету по израильской территории. В результате нападения никто не пострадал.

20 августа израильские истребители нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой.

В ночь на 22 августа палестинские военные запустили в сторону Израиля ракету. Ответом израильской армии стал обстрел из танков по военным постам радикалов.