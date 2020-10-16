Прямой эфир

В Москве десятилетний мальчик умер во время тренировки в фитнес-центре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В одном из элитных московских фитнес-клубов во время тренировки скончался 10-летний мальчик. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил РЕН ТВ.

Удар от ворот: почему на спортивных площадках продолжают гибнуть дети
Обязательную сертификацию, которая заставляла внимательнее следить за эксплуатацией объектов, недавно отменили

По предварительным данным, у Алихана Р. остановилось сердце во время занятия боксом.

Следственное управление Следственного комитета России по Москве по фату произошедшего возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».

«По данным следствия, 16 октября 2020 года во время тренировки, проходившей в фитнес-клубе, расположенном в районе Раменки в городе Москве, мальчик потерял сознание и скончался», — сообщила пресс-служба СК.

Прокуратура столицы, в свою очередь, сообщила, что по факту гибели ребенка организована проверка. Ведомство также взяло на контроль расследование уголовного дела.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В феврале этого года девятилетний мальчик умер во время урока в одной из школ Магнитогорска в Челябинской области. По факту случившегося следователи организовали проверку.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020