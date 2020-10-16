В Москве десятилетний мальчик умер во время тренировки в фитнес-центре

В одном из элитных московских фитнес-клубов во время тренировки скончался 10-летний мальчик. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил РЕН ТВ.

По предварительным данным, у Алихана Р. остановилось сердце во время занятия боксом.

Следственное управление Следственного комитета России по Москве по фату произошедшего возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».

«По данным следствия, 16 октября 2020 года во время тренировки, проходившей в фитнес-клубе, расположенном в районе Раменки в городе Москве, мальчик потерял сознание и скончался», — сообщила пресс-служба СК.

Прокуратура столицы, в свою очередь, сообщила, что по факту гибели ребенка организована проверка. Ведомство также взяло на контроль расследование уголовного дела.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В феврале этого года девятилетний мальчик умер во время урока в одной из школ Магнитогорска в Челябинской области. По факту случившегося следователи организовали проверку.