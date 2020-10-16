Число случаев коронавируса в Великобритании возросло за сутки на 15,6 тыс.

В Великобритании число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 15 650. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу, 16 октября, на сайте правительства страны.

Общее число выявленных случаев достигло 689 257.

Накануне сообщалось, что в Лондоне ужесточат карантинные меры из-за роста количества заболеваний коронавирусной инфекцией, передает RT.

Переход к высокому уровню ограничений означает запрет на любые встречи в помещениях людей, не проживающих совместно, а также на походы в гости, уточняет НСН. Люди могут встречаться на открытых пространствах при условии соблюдения социальной дистанции и группами не более шесть человек.

Ранее, 15 октября, министр труда и пенсий Тереза Коффи заявила, что введение общенационального карантина в королевстве пока не планируется, несмотря на призывы к этому со стороны оппозиции.

12 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство страны ужесточит меры по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, в Соединенном Королевстве будет действовать три уровня угрозы: средний, высокий и очень высокий. Это будет зависеть от уровня заболеваемости в том или ином регионе страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.