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Новые технологии используют для реконструкции панно в Калуге

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Инновационные технологии применяют специалисты для реконструкции исторического панно на одном из зданий в Калуге. Речь идет о знаменитом панно, на котором изображены солдаты Отечественной войны 1812 года и солдаты Великой Отечественной войны.

Главный архитектор Калуги Алексей Комов, побывавший на производстве, где реконструируют картину, рассказал, что подложку из полистирола изготовили по оцифрованным матрицам. Сверху на карты нанесли штукатурно-клеевые слои с вкраплением фибронитей. Каждую карту 1,2 м х 1,2 м доводят вручную. Позже панно транспортируют, смонтируют, сделают бесшовную фактуру и покрасят, пишет газета «Весть».

Историческое панно располагается на фасаде дома у главного здания Калужского объединенного музея-заповедника. В 2016 году его частично разрушили во время капитального ремонта дома. В начале октября изображение оцифровали для воссоздания.

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