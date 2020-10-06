Знаменитое панно с солдатами ремонтируют в Калуге

В Калуге начался ремонт известного в городе панно с изображением солдат Отечественной войны 1812 года и солдат Великой Отечественной войны. Оно расположено на стене дома у главного здания Калужского объединенного музея-заповедника.

Как рассказал и.о. полномочия городского головы Калуги Дмитрий Денисов, он лично контролирует ход ремонтных работ. Панно уже оцифровали и воссоздадут по новым технологиям.

Газета «Весть» напоминает, что посвященное защитникам Отечества панно было частично разрушено в 2016 году во время капитального ремонта здания. Барельеф обещали вернуть в изначальное состояние, однако до сих пор этого сделано не было.

Позже панно завесили баннером, но в феврале этого года его демонтировали.