Женщина ранила ножом мужчину на остановке в Москве

Женщина напала с ножом на мужчину в пятницу, 16 октября, на остановке общественного транспорта на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.

«На улице Летная на автобусной остановке женщина азиатской внешности нанесла ножевое ранение мужчине, пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Сотрудники полиции, прибывшие на место преступления, по горячим следам задержали нападавшую. В настоящее время проводится проверка.

Накануне сообщалось, что мужчина в Москве напал с ножом на врачей скорой помощи, приехавших по вызову, а затем нанес себе увечья. Его госпитализировали.