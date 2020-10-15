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В Москве мужчина напал с ножом на врачей скорой помощи и нанес себе увечья

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Мужчина в Москве напал с ножом на врачей скорой помощи, приехавших по вызову, а затем нанес себе увечья. Об этом сообщил в четверг, 15 октября, источник в экстренных службах.

«Инцидент произошел в квартире по адресу: улица Большая Академическая, дом 77, корп. 4. Агрессивный больной напал с ножом на врачей скорой помощи, а потом нанес себе увечья», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

К месту происшествия выехали полицейские, ведется проверка.

17 сентября сообщалось, что в Кемеровской области неизвестные напали на водителя скорой помощи, пока бригада была на вызове. В состоянии средней степени тяжести мужчина был доставлен в больницу.

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