Причинившего себе увечья в квартире на севере Москвы мужчину госпитализировали

Мужчину, который причинил себе увечья после распития алкоголя в квартире на севере Москвы, госпитализировали. Об этом сообщили в четверг, 15 октября, в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«По предварительным данным, двое мужчин распивали спиртные напитки, в ходе чего один из них причинил себе телесные повреждения. Прибывшими на место сотрудниками полиции и скорой помощи пострадавшему была вызвана бригада специализированной неотложной помощи», — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Других пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в этот же день сообщалось, что в квартире по адресу улица Большая Академическая, дом 77, корп. 4 агрессивный мужчина напал с ножом на врачей скорой помощи и нанес себе увечья.