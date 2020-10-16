Прямой эфир

Суд Кишинева оправдал обвиненного в шпионаже в пользу России экс-депутата

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд Кишинева оправдал бывшего депутата парламента Юрия Болбочану, обвиненного в 2017 году в государственной измене. Об этом сообщает 16 октября Sputnik Молдавия со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры этой страны.

«Мировые судьи вынесли оправдательный приговор на основании того, что в деятельности бывшего депутата нет состава преступления», — приводит агентство слова Генпрокуратуры.

Вылетят с «птичкой»: для промышленных шпионов создали новые ловушки
Специальные закладки — «канарейки» — размещают в базах данных и отдельных документах

Как отмечает «Интерфакс», в марте 2018 года Болбочану был осужден на 14 лет тюрьмы с лишением права занимать государственные должности на четыре года по обвинению в шпионаже в пользу России по п. 1 ст. 337 УК Молдавии «Измена Родине».

По данным ТАСС, его освободили из тюрьмы 20 июня 2019 года после того, как апелляционная палата Кишинева отменила вынесенный ему приговор в связи с обнаруженными процедурными нарушениями и отправила дело на пересмотр. В решении палаты говорилось, что к делу не приложили доказательств, которые бы подтверждали, что экс-депутат «поставлял секретную информацию» Москве. В сентябре того же года и прокуроры отказались от ранее выдвинутых ими обвинений против экс-парламентария и направили в суд ходатайство с просьбой оправдать его.

Болбочану избрали депутатом по спискам Демократической партии (ДПМ) в ноябре 2010 года. В 2014 году за полгода до истечения мандата он вышел из партии, которой руководил олигарх Владимир Плахотнюк, бежавший после смены власти в Молдавии в июне 2019-го в США. Сам депутат называл причиной своего решения «разочарование в политике, которую проводило руководство партии».

Весной 2017 года Болбочану задержали сотрудники молдавских спецслужб во время встречи в кафе с помощником военного атташе России в Молдавии Александром Грудининым. Его обвинили в том, что он за вознаграждение передавал россиянину некую информацию, представляющую гостайну.

Грудинина выслали из Молдавии в конце мая 2017 года в числе четырех других российских дипломатов. В ответ Россия выслала пять молдавских дипломатов.

После освобождения из тюрьмы Болбочану заявил журналистам, что его арест был местью Плахотнюка за то, что он демонстративно вышел из правящей политсилы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020