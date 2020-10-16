Суд Кишинева оправдал обвиненного в шпионаже в пользу России экс-депутата

Суд Кишинева оправдал бывшего депутата парламента Юрия Болбочану, обвиненного в 2017 году в государственной измене. Об этом сообщает 16 октября Sputnik Молдавия со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры этой страны.

«Мировые судьи вынесли оправдательный приговор на основании того, что в деятельности бывшего депутата нет состава преступления», — приводит агентство слова Генпрокуратуры.

Как отмечает «Интерфакс», в марте 2018 года Болбочану был осужден на 14 лет тюрьмы с лишением права занимать государственные должности на четыре года по обвинению в шпионаже в пользу России по п. 1 ст. 337 УК Молдавии «Измена Родине».

По данным ТАСС, его освободили из тюрьмы 20 июня 2019 года после того, как апелляционная палата Кишинева отменила вынесенный ему приговор в связи с обнаруженными процедурными нарушениями и отправила дело на пересмотр. В решении палаты говорилось, что к делу не приложили доказательств, которые бы подтверждали, что экс-депутат «поставлял секретную информацию» Москве. В сентябре того же года и прокуроры отказались от ранее выдвинутых ими обвинений против экс-парламентария и направили в суд ходатайство с просьбой оправдать его.

Болбочану избрали депутатом по спискам Демократической партии (ДПМ) в ноябре 2010 года. В 2014 году за полгода до истечения мандата он вышел из партии, которой руководил олигарх Владимир Плахотнюк, бежавший после смены власти в Молдавии в июне 2019-го в США. Сам депутат называл причиной своего решения «разочарование в политике, которую проводило руководство партии».

Весной 2017 года Болбочану задержали сотрудники молдавских спецслужб во время встречи в кафе с помощником военного атташе России в Молдавии Александром Грудининым. Его обвинили в том, что он за вознаграждение передавал россиянину некую информацию, представляющую гостайну.

Грудинина выслали из Молдавии в конце мая 2017 года в числе четырех других российских дипломатов. В ответ Россия выслала пять молдавских дипломатов.

После освобождения из тюрьмы Болбочану заявил журналистам, что его арест был местью Плахотнюка за то, что он демонстративно вышел из правящей политсилы.